Woche der Erneuerbaren Energien auch 2020 im Ilm-Kreis

Vier A-4-Seiten stark ist der Bericht vom Vorsitzenden des Vereins Energie- und Umweltpark Thüringen (EUT), Erdmann-Johannes Steffani, über die Arbeit des regionalen Agenda-2030-Büros, den er am Mittwoch im Kreistag hielt. Es geht darin um „die Ergebnisse der Umsetzung des Aktionsprogramms Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung im Ilm-Kreis für das Jahr 2019“.

Wer Zeitung liest, war darüber längst ausführlich informiert, weil über die Aktionen immer aktuell berichtet wird. So auch über den Wettbewerb zu Erneuerbaren Energien, bei dem Kinder aus Kindergärten und Grundschulen mit 370 Startersets ausgestattet wurden und daraus 153 Solarmodelle bauten. In 16 Kategorien wurden die Modelle bewertet, die Preisträger und Teilnehmer zum Abschluss des Schul-Energie-Tages in der Grundschule Kirchheim prämiert. Anschließend wurden die Modelle in 13 Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Geschäften ausgestellt, was als weiterer Ansporn für die Erbauer zu sehen sei, sagte Steffani. Zum Schul-Energie-Tag gab es außerdem neun Workshops, Exkursionen zu Unternehmen.

Die Woche der Erneuerbaren Energien im Mai stand unter dem Motto „Wasser – ein starker Tropfen“. Dazu gab es Vorträge, wurde die Kläranlage in Sonneberg besichtigt, ein Wasser-Spielmobil im Hof der Alten Försterei gut genutzt und zum Abschluss ein Familienfest am Wetzlarer Platz in Ilmenau gefeiert.

Wegen Krankheit einer hauptamtlichen Mitarbeiterin musste der Verein EUT seine Agenda-Arbeit für den Ilm-Kreis aufkündigen. Der Verein werde aber weiter ehrenamtlicher Partner des Ilm-Kreises bleiben. Die Projekte würden unter der Leitung des Klimaschutzmanagers fortgeführt.

Die Woche der Erneuerbaren Energien 2020 steht unter dem Motto „In der Vielfalt liegt die Lösung: Wie Klimaschutz gelingen kann“ und findet vom 4. bis 8. Mai statt. Der Schul-Energie-Tag ist in der Assisi-Schule in Ilmenau.

Klimaschutzmanager Felix Schmigalle legte anschließend dem Kreistag seinen Arbeitsbericht vor, der aus neun Handlungsfeldern bestehe und sich mit Klimaschutz und nachhaltiger Entwicklung beschäftige. Dazu gehörte das geförderte Komet-Projekt im Kreissüden, das jetzt mit einem neuen Förderprojekt fortgesetzt werden soll, sowie das Stadtradeln und das Hausaufgaben-Möhrchenheft für Grundschüler. Dann sprach er vom „Aufbau der Verstetigungsstruktur“ und meinte damit die Gründung einer Klimaschutzagentur, da seine vom Bund geförderte Stelle Ende März ausläuft. Diese Agentur könne sich dann um kommunale Liegenschaften für Solardächer, Bildungsarbeit für Schüler kümmern. Auch über die Gründung eines weiteren Arbeitskreises soll nachgedacht werden, um Netzwerke bilden zu können. Seit 2016 gibt es außerdem einen Klimaschutzbeirat.

Nach seinem Vortrag wurde Schmigalle zu einer Bilanz der über das Komet-Projekt zur Ausleihe angeschafften 24 Pedelecs in der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach befragt, konnte aber keine Angaben dazu machen, da es noch keine Auswertung gab. „Wir haben aber gewusst, dass da ein Bedarf da ist“, sagte er. Auch das Betreibermodell der Kommunen für die Ausleihe soll noch einmal überarbeitet werden. Dass inzwischen angeschaffte Mitfahrbänke auf dem Bauhof in Böhlen gelandet sind, hatte ihn selbst überrascht.