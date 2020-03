Wochenstube für Fledermäuse in Dosdorf wartet auf neues Leben

Dosdorf. Die Kirche von Dosdorf hat am Sonntag ihre Turmzier und die Wetterfahne zurückerhalten. Die Krönung der sechsmonatigen Bauarbeiten war verbunden mit einem besonderen Gottesdienst, den sich Pfarrer Thomas Kratzer mit seinem Kollegen Oliver Langer aus der Partnergemeinde Möglingen teilte.

Dass die Turmspitze überhaupt saniert wurde, liegt an einer Besonderheit der Kirche in Dosdorf: Sie ist nicht nur die Heimat der Gläubigen im Ort, sondern auch die von Fledermäusen. Das Gotteshaus gilt als größte Wochenstube des Großen Mausohrs in Thüringen und genießt damit auch bundesweite Beachtung unter Naturschützern. Im Frühjahr ziehen hier weibliche Fledermäuse ihren Nachwuchs groß. Bis zu 3500 Tiere werden pro Jahr gezählt.

Pfarrer Thomas Kratzer zeigt die restaurierte Wetterfahne der Kirche. Foto: Arne Martius

Doch gerade weil der Kirchturm als Herberge für Fledermäuse so beliebt war, hat er entsprechend gelitten. Das Problem am Aufbau des Gebäudes war, das dem Turm eine Innenverkleidung aus Holz fehlte. Die Mausohren krallten sich somit in tragendes Gebälk, ihre Ausscheidungen sickerten ins Holz. An manchen Balken waren bereits faustgroße Urinsteinreste zu sehen.

Einmal im Jahr wurden die Exkremente der Tiere zwar entfernt, sobald die Kinderstube leer gezogen war. Bisweilen kam eine ganze Transporterladung zusammen. Das Holz litt dennoch und mit ihm die Statik. Entsprechend umfangreich fielen die Erneuerungsarbeiten aus. Auf einer Seite des Turms blieben gerade einmal zwei Balken des alten Fachwerks übrig, der Rest wurde ausgetauscht, berichtete Albrecht Stoß, der Vorsitzende der Kirchgemeinde. Bei der Gelegenheit wurde auch die mechanische Uhr gereinigt, der Glockenstuhl angehoben und nach den Erfahrungen der Vergangenheit auf eine strikte Trennung der Bereiche geachtet: auf der einen Seite die Technik, auf der anderen das Zuhause der Fledermäuse. Ihr neues Domizil wurde großzügig auf den Turm verteilt, denn wenn es kalt ist, hängen die Tiere eher im oberen Bereich, bei Hitze mögen sie die Kühle weiter unten, sagte Stoß.

Es war ein besonderer Gottesdienst am Sonntag, der vom Posaunenchor der evangelischen Kirchgemeinde Arnstadt begleitet wurde. Foto: Arne Martius

Damit die Tiere ihr „Hotel für Mausohren“ wiederfinden, wie es Pfarrer Oliver Langer beschrieb, wurden beim Wiederaufbau alte Bretter verwendet, die den Duft der angestammten Heimat versprühen sollen. In zwei bis drei Wochen rechnet Albrecht Stoß mit der Rückkehr der Fledermäuse, nachdem eine Vorhut das Objekt inspiziert.

In Summe wurden rund 330.000 Euro in das Dosdorfer Gotteshaus investiert. Bauherr war die Stiftung Fledermaus. Fortan können nun also Kirchgemeinde und Großes Mausohr „wieder gemeinsam abhängen“, merkte Oliver Langer scherzhaft an. Er bezeichnete das Engagement der Verantwortlichen vor Ort als „starkes Zeichen zur Bewahrung von Gottes Schöpfung“. In einer Zeit des Artensterbens „ist es wirklich außergewöhnlich, was ihr hier in Dosdorf geschafft habt“, würdigte er.

So sieht es in der Wochenstube von Dosdorf aus, wenn die Bewohner anwesend sind. Foto: Michael Keller / Archiv

Nach Angaben der Stiftung Fledermaus wurden im Vorfeld alle bautechnischen Informationen gesammelt, um die nötigen Maßnahmen möglichst zu bündeln. „Eine intensive Untersuchung [...] ist vorgesehen, um eine Beeinträchtigung der Fledermäuse zu minimieren“, hieß es. Um die Großen Mausohren ausgerechnet während der Wochenstubenzeit durch die Baumaßnahme nicht zu stören, wurde ein in Thüringen zum ersten Mal in diesem Zusammenhang eingesetztes Verfahren angewandt, bei dem die Turmhaube nahezu komplett vorgefertigt und anschließend auf die Mauerkrone aufgesetzt werden soll, teilte die Stiftung mit.

Für die Handwerker bedeutete der Termin am Sonntag eine Herausforderung. Wegen der Stürme in den vergangenen Wochen musste die Arbeit unterbrochen werden. Erst am vergangenen Donnerstag kam der letzte Schiefer auf das Turmdach.