Wucherangebot für Schutzausrüstung nicht angenommen

Als das Landratsamt des Ilm-Kreises 2000 Schutzmasken, 1000 Schutzanzüge und 500 Schutzbrillen besorgen wollte, bekam man ein Angebot, das Landrätin Petra Enders (Linke) als „unredlich und aus dem Elend und der Not Kapital schlagend“ anprangerte. Während Ärzte, Schwestern, Pflegedienste, Gesundheitsamt und Rettungsdienste dringend auf Schutzkleidung angewiesen seien, würden andere damit Geschäfte machen wollen und Wucherpreise verlangen, stellte sie erbost fest. So verlangte eine deutsche Firme für ihr Angebot 121.850 Euro, während es nach realen Preisen 52.250 Euro hätte kosten müssen. Im Einzelnen: Atemschutzmasken FFP3 für 18,70 Euro/handelsüblich wären 8,50 Euro. Schutzanzug für 72 Euro/handelsüblich: 31,50 Euro, Schutzbrillen für 24,90/handelsüblich 7,50 Euro. Man habe das Angebot abgelehnt, eine Charge Schutzkleidung am Wochenende vom Land bekommen, das reiche aber nicht aus. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Weil das für den Ilm-Kreis zuständige Labor in Bad Langensalza am Sonntag nicht arbeitet, lagen aktuelle Zahlen erst wieder am Montag um 18 Uhr vor. Demnach gibt es 58 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion im Ilm-Kreis. Das sind drei Fälle mehr als am Samstag. Die Zahl in Neustadt ist mit 17 gleich geblieben. Bisher ist es dem Landratsamt noch nicht gelungen, wie in anderen Landkreisen eine Gesamtzahl der bisher erfolgten Abstriche mit negativen Testergebnissen zu ermitteln, bestätigte Landrätin Petra Enders (Linke) auf wiederholte Anfrage unserer Zeitung. Dem Gesundheitsamt werden von den Laboren alle positiven Covid-19-Fälle des Ilm-Kreises gemeldet. Die Abstriche werden vom Gesundheitsamt, in den Abstrichstellen oder bei niedergelassenen Ärzten gemacht. Eine Infektionssprechstunde, um die Arztpraxen zu entlasten, soll in Ilmenau eingerichtet werden, für Arnstadt wird sie noch geprüft. Eine mobile Abstrichstelle soll auf einem Grundstück in Ilmenau aufgebaut werden.

Mehr Ermittler von Kontaktpersonen

Die im Gesundheitsamt arbeitenden Ermittlerteams von Kontaktpersonen wurden verstärkt, mit den Kontaktpersonen werde laut den Anweisungen des Robert-Koch-Instituts ein mindestens 15-minütiger Gesichtskontakt hergestellt, um dann die Entscheidung zu treffen, ob sie sich ebenfalls in Quarantäne begeben müssen und ob ein Abstrich bei grippalen Symptomen notwendig ist.

Ein Testergebnis aus dem Labor liege in der Regel nach anderthalb bis zwei Tagen vor. Die Ilm-Kreis-Kliniken prüfen die Anschaffung eines Schnelltestgeräts für einen fünfstelligen Betrag, sagte Landrätin Petra Enders, um damit die Personengruppen zu testen, die für den Erhalt der Infrastruktur in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen zuständig sind. Da bekomme man nach 2,5 Stunden ein Ergebnis und es können am Tag etwa zehn Test durchgeführt werden. Aus Sicht des Gesundheitsamtes werde durch die Konzentration auf die Kontaktpersonen erreicht, dass die Weiterverbreitung der Corona-Erkrankungen sich stark eingrenze. Die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt sich deshalb nur, wenn Personen, die erkrankt sind oder als Kontaktpersonen ermittelt wurden, die vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne einhalten. So mussten bisher keine weiteren Orte unter Quarantäne gestellt werden. In Neustadt greifen die Maßnahmen, weil die Fallzahlen zwar steigen, die Infizierungen aber vorwiegend im Kreise der Kontaktpersonen bleiben.

Wirtschaftshilfen kommen bisher nicht an

Die von Bund und Land versprochenen Wirtschaftshilfen für klein- und mittelständische Unternehmen und Selbstständige kämen bisher nicht an, kritisierte Enders. Anträge auf Kurzarbeit würden noch nicht genehmigt, da die Betroffenen noch keine Registriernummer bekommen haben. Mit dem Ältestenrat des Kreistages finde montags eine wöchentliche Telefonkonferenz statt, informierte die Landrätin weiter. Sie sieht daher bisher keine Notwendigkeit für eine Sitzung des Kreistages, wo sich 50 Personen in einem Saal versammeln würden. Nachdem die Arrestanstalt in Arnstadt mit den 25 Asylbewerbern aus der Suhler Erstaufnahme aufgelöst und die Flüchtlinge auf Landkreise verteilt worden sind, hat der Ilm-Kreis eine Person, zu der noch Frau und drei Kinder gehören, aufgenommen. Weitere Flüchtlinge würden zurzeit nicht aufgenommen. Weitere Informationen des Landkreises unter: www.ilm-kreis.de/corona.