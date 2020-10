Würdigung für Neustadts Quarantäne-Helfer

Neustadt. Als sich Neustadt im Frühjahr im Ausnahmezustand befand, waren sie es, die während der zweiwöchigen Quarantäne des Leben aufrecht erhielten: die ehrenamtlichen Feuerwehrleute, die Mitarbeiter des ortsansässigen Nahkaufs, Pflegedienste, die Verantwortlichen des Neustädter Kinderheims - und eine Postfrau, die während dieser Zeit über sich hinauswuchs.

Ihnen und vielen anderen Beteiligten sagten am Freitag Thüringens Sozialministerin Heike Werner, Landrätin Petra Enders (beide Die Linke), Großbreitenbachs Bürgermeister Peter Grimm (SPD) und Ortseilbürgermeister Dirk Macheleidt (parteilos) Dankeschön.

Es war an einem Märzabend als Enders und Grimm fröstelnd an der Tankstelle berieten und angesichts der steigenden Virusinfektionen zum Äußersten griffen und die Entscheidung fällten, Neustadt abzuriegeln. Für den Bürgermeister war das einer der schwersten Schritte seiner Laufbahn, doch gemessen an den zu dieser Zeit mageren Erkenntnissen über die Erkrankung sei es der richtige Weg gewesen. „Aber ohne Euch alle wären wir gescheitert“, sagte er in die Runde der anwesenden Unterstützer.

Da waren zunächst die Feuerwehrmitglieder, die bei Tag und Nacht an den Ortseingängen Stellung bezogen hatten und zu deren Entlastung sich Landrätin Enders mehr Unterstützung von der Polizei erhofft hätte, wie sie bekannte. Die hingegen gaben andere weit über das erwartbare Maß hinaus, wie im Fall von Landarzt Matthias Ullrich, Thomas Mohr mit seinem mobilen Essenservice, oder Apotheker Lutz Kobe, erinnerte sie. Die Betreuer und Betreuerinnen der Kinder im Neustädter Heim ließen ihre Schützlinge nicht im Stich, indem sie während der Quarantäne selbst in der Einrichtung übernachteten.

Übernahm die Feuerwehr anfangs sogar die Anlieferung von Paketsendungen an die Ortseingänge, erklärte sich schließlich Zustellerin Susann Schultz bereit, im Vollschutzanzug die Auslieferung zu übernehmen. „Hoffentlich fängt es jetzt nicht noch an zu schneien, sonst sieht mich niemand mehr“, erinnerte sie sich schmunzelnd an ihre ersten Gedanken in der weißen Montur. Weil auch Familienangehörige nicht mehr in den Ort hineindurften, wurden selbst Pakete aus Großbreitenbach geschickt - wie im Fall des Geburtstags einer älteren Dame eine Buttercremetorte, zu der Susi, wie alle die Zustellerin kennen, vor der Haustür ein Ständchen sang.

So amüsant sich manche Geschichte anhört - für die Neustädter war es eine harte Zeit. Im Nachhinein zeugte die Entscheidung aber von „Mut und Weitsicht“, erkannte Ministerin Werner an. Manche Anliegen des Landratsamts wurden allerdings auch von übergeordneten Behörden zum Teil schon mal „unverschämt und frech“ beantwortet, berichtete die Landrätin. So habe sie schon damals darum geworben, die Infektionsausbreitung wissenschaftlich begleiten zu lassen, um mehr über das Virus zu erfahren. Doch erst später wurde der Erstellung einer Studie durch das Universitätsklinikum Jena stattgeben.

Aber auch für die Bediensteten in den Ministerien sei der Corona-Ausbruch im Frühjahr Neuland gewesen, räumte Heike Werner ein. „Jeder hat aus seiner Perspektive das Beste gegeben“, meinte sie. Und dennoch fühlten sich die Feuerwehrleute zunächst im Stich gelassen, schätzte Ortsteilbürgermeister Macheleidt ein. So habe es zu Beginn der Quarantäne an Schutzausrüstungen und Desinfektionsmitteln gefehlt, woraufhin sich die Einsatzkräfte selbst behelfen mussten.

Nicht minder gefordert war und ist das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises. Zwar sei die kritische Phase der Corona-Erkrankungen überstanden. Allerdings deuten nach Einschätzung von Amtsleiterin Renate Koch steigende Infektionszahlen daraufhin, „dass wir tatsächlich am Anfang einer neuen Welle stehen“, schätzte sie ein und appellierte an die Einwohner des Landkreises, weiterhin auf die Hygienemaßnahmen zu achten. „Es ist noch längst nicht zu Ende. Und in eine solche Situation wie hier in Neustadt wollen wir nicht noch einmal geraten“, sagte Landrätin Enders.