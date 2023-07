Yogakurse am Wetzlarer Platz in Ilmenau

Ilmenau. Hier kann man noch Plätze buchen:

Mitte August beginnen im Mehrgenerationenhaus am Wetzlarer Platz 2 zwei neue Yoga-Kurse, für die noch einige Restplätze buchbar sind. Kurs 1 beginnt am 15. August und findet vormittags von 10 bis 11 Uhr statt, Kurs 2 am Nachmittag von 16 bis 17 Uhr.

Durch gezielte Yogaübungen können die Teilnehmer beweglicher, gesünder, konzentrierter, fröhlicher und ausgeglichener werden. Atmung und Bewegung werden miteinander verbunden, so dass ein kraftvoller und dynamischer Ablauf entsteht. Der gesamte Körper wird dabei gekräftigt und insgesamt beweglicher.

Anmeldungen zu den Kursen sind erbeten unter willkommen@yoga-ilmenau.de oder per Telefon unter 0176/23494462.