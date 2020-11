Yvonne Heil - Malerin und Galeristin in Egelsdorf

Ein repräsentatives Fachwerkgebäude steht am oberen Rand des kleinen Dörfchens Egelsdorf, das vor 70 Jahren ein Teil von Dröbischau wurde und seit Anfang 2019 zur Rinnetal-Landstadt Königsee gehört. Und als ob die Kirchturmuhr nicht reichen würde, ziert die Fassade sogar ein kleines Uhr-Türmchen. Die Egelsdorfer nennen die Immobilie kurz und prägnant die „Fabrik“.

1907 begann hier die holzverarbeitende Produktion der Familie Schmiedeknecht: Kleinmöbel, Holzgliedermaßstäbe, Reiseandenken, Zahnstocher und Zigarettenspitzen gehörten zum Sortiment.

1948 wurden die Eigentümer als Nazis eingestuft und enteignet, von da an stand die Firma unter staatlicher Leitung aus Gera. 1960 folgte die Neuorientierung, elektrische Heizkörper für Bügeleisen waren nun Mittelpunkt der Produktion. 1980 wurde der Betrieb ein Teil des Kombinates Elektrohaushaltsgeräte Suhl (EGS). Rundheizkörper für Bügeleisen, Heizungen für Haartrockner, Wärmedecken und elektrische Heizkörper bestimmten das Produktionsprofil.

1992 kauften Günther Bock und Reinhard Neubeck die Firma von der Treuhand. Durchlauferhitzer für Bosch/Siemens Haushaltsgeräte in Traunreut, Messer für Haarschneidemaschinen, elektrische Grillkohleanzünder und Gestelle für Massagesessel kamen von hier, später elektrische Zusatzheizungen, Spezialheizungen für namhafte Wärmepumpenhersteller, Heizungen für Straßenbahnen, etwa jene in Stuttgart, für Züge von Bombardier, alles kam aus Egelsdorf. Als 2018 die beiden Chefs das Rentenalter erreichten, fand sich kein Nachfolger auf dem Gelände. Nach der Stilllegung begannen erste Überlegungen, hier eine Galerie einzurichten.

Angelehnt an die Benennung durch die früheren Arbeiter und als anerkennende Erinnerung an die Geschäftsführer nennt sich die Galerie deshalb “Kunst in der Fabrik”. Sie ist das Reich von Yvonne Neubeck-Aslan, Tochter eines der Eigentümer, die jüngst mit dem Künstlernamen Yvonne Heil wieder den Namen ihres Großvaters angenommen hat, der sie einst als Kind inspirierte.

Die 1969 in Suhl geborene Malerin wuchs in Herges-Hallenberg und später in Königsee auf, studierte in Krossen Kunsterzieherin, war lange Jahre Lehrerin und Erzieherin in ihrer Wahlheimat Königsee und folgte nach einem im Fernstudium erworbenen Montessori-Diplom einem Ruf in den Unstrut-Hainich-Kreis, wo sie bis heute als Lehrerin arbeitet und 2014 in Bad Langensalza erste Erfahrungen als Galeristin sammelte, bevor sie vor zwei Jahren die Chance in Egelsdorf ergriff.

Inzwischen vierte Ausstellung nur eingeschränkt zugänglich

Schon die vierte Ausstellung wurde dieser Tage eröffnet, wegen der aktuellen Pandemielage bewusst nur in einem kleinen Kreis. “Zwischen Berg und tiefem Tal” unter dieser “Hommage an die schöpferischen Kräfte bildender Kunst” stellen Helga Wallmann, Mario Götting, Jürgen Bartsch, Ralph Kümmel, Gerhard Usbeck und sie selbst ihre Bilder in dem weitläufigen Fabrikgebäude noch bis Herbst 2021 aus.

Gut vernetzt in der Künstlerszene und in einem weit über Thüringen hinaus reichenden Freundeskreis und wahrgenommen von den neugierigen Egelsdorfern, die wissen wollen, was sich an ihrer früheren Arbeitsstätte so abspielt, hat sich Yvonne Heil ein Refugium geschaffen, in dem sie auch als Künstlerin produktiv ist: “Ohne malen kann ich nicht sein”, ist ihr zentrales Motto.

Zugleich schätzt sie neben der nötigen Aufmerksamkeit für die Kunstwerke, die ihrer Kollegen und ihrer eigenen, vor allem auch die Abgeschiedenheit: “Meine Bilder und ich, wir sind durchaus auch sehr gern für uns selbst”.

Was nicht heißt, dass sie nicht auch für spontane Aktionen zu haben ist, wie die Rettungsaktion für die Porzellanformen der Wallendorf-Manufaktur, die vor einigen Tagen für Aufsehen sorgte. Trotzdem und auch wegen der Pandemie bittet sie um Verständnis, dass die Galerie derzeit nur nach Anmeldung geöffnet hat.

Möglich ist das telefonisch unter 03601/4087833 oder per E-Mail an neubeck-aslan@web.de