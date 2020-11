Zerrüttetes Nachbarschaftsverhältnis geht vor Gericht

Ilm-Kreis. Nach Angaben von Zeugen war womöglich die Überbauung einer Grundstücksgrenze der Ausgangspunkt für ein zutiefst zerrüttetes Nachbarschaftsverhältnis in einem Wohngebiet im Ilm-Kreis. Zwar endete dieses Verfahren seinerzeit mit einem Vergleich. Doch fortan schenkten sich beide Seiten nichts mehr: Aus der wechselseitigen Abneigung wurde ein Belauern, aus dem beidseitig Anzeigen erwuchsen – bis die Angelegenheit schließlich am ersten Adventswochenende des vergangenen Jahres zu eskalieren drohte.

Dabei soll die Angeklagte ihren später zugezogenen Nachbarn, jenen mit der mutmaßlichen Grenzverletzung, beleidigt und mit den Worten bedroht haben, ihn „über den Haufen zu fahren“, worauf nach Einschätzung des Anzeigeerstatters ein unangemessen schnelles und dichtes Vorbeifahren mit ihrem Auto an ihm folgte.

Örtliche Gegebenheiten lassen Zweifel aufkommen

Wie es zu der neuerlichen Auseinandersetzung kam, war bei der Verhandlung in dieser Woche nur schwer zu rekonstruieren: Nach Angaben der Angeklagten monierte der Nachbar bei der Rückkehr vom Gassigehen, dass sie und ihr Lebensgefährte beim Freikratzen der Autoscheibe den Motor laufen ließen. Das konterten die Angesprochenen offenbar zunächst mit dem Verweis auf die – wie es bei Gericht gesagt wurde – „Stinkekarre“ ihres Nebenbewohners, der ein historisches Fahrzeug besitzt. Dann sollen Schimpfworte wie „Arschloch“ und eben jene Drohung des „über den Haufen Fahrens“ gefallen sein.

Mehrere Zeugen attestierten der Angeklagten, dass sie vom Wesen her gar nicht so verfasst sei, solche Beschimpfungen auszusprechen. Andere wiederum meinten, dass die Kraftausdrücke von ihrem Lebensgefährten kamen. Die beschriebene rasante Anfahrt habe nach Einschätzung des Anwalts der Beklagten allein aus den Gegebenheiten vor Ort gar nicht so stattfinden können, denn aus dem Grundstück seiner Mandantin gehe es nur im 90-Gradwinkel auf eine schmale Anliegerstraße heraus, die wiederum nach wenigen Metern in eine scharfe Kurve mündet.

In der gut fünfstündigen Verhandlung wurden zwei Teenager angehört, die zufällig bei einem Spaziergang am Ort der Auseinandersetzung vorbeikamen und mindestens das Wort „Arschloch“ hörten. Der Einschätzung eines der Mädchens zufolge, sei das Auto dann auch an ihr so knapp vorbeigefahren, dass sie sich besser mit einem großen Schritt zur Seite in Sicherheit brachte.

Doch nach mehreren zum Teil unterschiedlichen Zeugenangaben kristallisierte sich für den Vorsitzenden Richter Jörg Türpitz und die Staatsanwaltschaft heraus, dass zumindest der Vorwurf der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs ausschließlich auf subjektiven Wahrnehmungen beruhte und wegen der Verkehrssituation nicht aufrecht erhalten werden könne. Auch die vermeintlich ausgesprochene Bedrohung stand eher vage im Raum, sodass nur noch die Beleidigung mit einem Kraftausdruck übrig blieb.

Mindestens den nämlich hatten auch zwei ältere Bewohner bei der Gartenarbeit vernommen. Ihren Angaben nach sei das Schimpfwort definitiv von der Angeklagten gekommen, weil sie sich noch wunderten, von der sonst so freundlichen Frau solche Töne zu hören, schilderten sie vor Gericht.

Richter Türpitz deutete an, dass aus seiner Sicht wohl keine der Parteien ganz unschuldig an der Situation ist. Denn vor Gericht schilderten Zeugen eben auch, dass die Angeklagte von ihrem Nachbarn in der Vergangenheit schon des Öfteren mit Anmerkungen psychisch unter Druck gesetzt worden sei.

700 Euro für den Ilmenauer Bachchor

Bestätigt wurde der Vorsitzende in seiner Feststellung von einer weiteren Bewohnerin, deren Grundstück an beide Nachbarn angrenzt und die sich nach Eindruck von Beobachtern redlich um ein friedliches Miteinander bemüht. „Ich hatte schon alle am Zaun einbestellt und sie gebeten, ihre gegenseitigen Beschuldigungen fallen zu lassen“, schilderte die Zeugin humorvoll – wenngleich ihr die Sache ein ernsthaftes Anliegen ist. Doch mittlerweile lautet ihr Eindruck: „Ich befürchte, das wird sich nie erledigen“, sagte sie.

Zumindest der jüngste Vorfall ist nun dadurch erledigt, dass das Verfahren gegen Auflage eingestellt wird. Vorsitzender, Staatsanwaltschaft und Rechtsanwalt einigten sich darauf, dass für die Frau die Sache nach Zahlung von 700 Euro an den Ilmenauer Bachchor zumindest juristisch beendet ist.

Was das zwischenmenschliche Verhältnis anbetrifft, ermunterte Jörg Türpitz die vermittelnde Nachbarin, nicht zu resignieren: „Passen Sie aber auf, dass Sie nicht selbst zwischen die Fronten geraten.“