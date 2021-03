Am Mittwochmorgen versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Ilmenau in der Langewiesener Straße gewaltsam zu öffnen. An dem Automaten entstand dabei ein Schaden von etwa 3000 Euro. Zigaretten wurden nicht geklaut.

Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677/601124 entgegen genommen.

