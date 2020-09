Zeugen gesucht: Unbekannter verliert Anhängerladung und verursacht Sachschaden

Die Polizei ermittelt gegen einen Unbekannten, der in Ilmenau am Mittwoch seine Ladung verlor und damit Sachschaden verursachte (Symbolbild).

Ilmenau. Wer kann Angaben zu einem VW-Fahrer im Raum Ilmenau machen, dessen Anhänger-Ladung sich am Mittwoch selbstständig machte?

Am Mittwochmittag hat ein Unbekannter auf der B88 seine Ladung vom Anhänger verloren. Laut Polizeiangaben fuhr ein 44-jähriger Lkw-Fahrer gegen 12.45 Uhr von Ilmenau kommend in Richtung Gehren, als Gegenstände von einem entgegenkommenden Anhänger gegen sein Fahrzeug prallten. Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs setzte seine Fahrt in Richtung Ilmenau fort.

Es entstand entsprechender Sachschaden. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen weißen VW Amarok. Zeugen, die Hinweise zum Fall liefern können, werden gebeten, diese der Polizei unter der Telefonnummer 03677-601124 mitzuteilen.

