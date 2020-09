Zigarettenautomat in Gräfinau-Angstedt gesprengt

Die Polizei sucht Zeugen nach der Sprengung eines Zigarettenautomats in Gräfinau-Angstedt im Ilm-Kreis. Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr einen an der Straße Wiesengrund am Sportplatz den aufgestellten Zigarettenautomaten aufgesprengt.

Der Täter brachte laut Polizei den Automaten mit einem unbekannten Sprengmittel zur Detonation. Er gelangte so an die Wechselgeldkassette mit Bargeld in unbekannter Höhe und nahm diese an sich. Ob er auch Zigarettenschachteln erbeutete, ist der Polizei noch nicht bekannt. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Verdächtige beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0207152/2020 ) zu melden.

