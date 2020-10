Zigarettenautomat in Ilmenau versucht zu sprengen – Zeugen gesucht

Ilmenau. Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Ilmenau versucht, einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Die Polizei sucht dazu Zeugen.

Wie die Polizei Arnstadt-Ilmenau berichtet, gab es in Ilmenau am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr am Max-Planck-Ring eine Explosion. Noch unbekannte Täter hatten in der Nähe der Universität einen Zigarettenautomat versucht zu sprengen.

Zigaretten oder Bargeld konnten die Täter demnach nicht erbeuten. Allerdings wurde der Automat stark beschädigt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die im aktuellen Fall verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 sowie der Bezugsnummer 0238669/2020 zu melden.