Langewiesen. Die Bürger von Langewiesen sollen mitreden, aber nicht endgültig entscheiden können, was aus dem alten Sportplatz werden soll.

Zukunft des Sportplatzes in Langewiesen

Nachdem die Fußballer einen nagelneuen Kunstrasenplatz mit Flutlicht im Gewerbegebiet bespielen dürfen, liegt der alte Sportplatz in Kindergartennähe brach. Der Langewiesener Ortsteilrat hatte im Februar einen Antrag von Sascha König (parteilos) angenommen, der die Prüfung einer Umwandlung des alten Sportplatzes gegenüber vom Kindergarten in ein Wohngebiet zum Inhalt hatte. Als Ausgleich könnte man ja den ehemaligen Sportplatz im Felsenkellerpark revitalisieren, schlug er vor. Die Fußballer vom TSV 1865 hatten erklärt, dass sie keinen Bedarf an einer weiteren Nutzung der Sportplatzes haben. Ende Oktober wird zudem im Sport- und Freizeitzentrum das neue Funktionsgebäude übergeben, das ihnen noch mehr Kabinen und sanitäre Einrichtungen bietet.