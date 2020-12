Zusätzliche Hilfe für Flüchtlinge wird Fall für Arbeitskreis

Ilmenau. Ein Beschlussantrag, die Stadt Ilmenau zu einem Beitritt zur Potsdamer Erklärung zu bewegen und sie als „sicheren Hafen für aus Seenot gerettete Menschen“ auszuweisen, fand im Hauptausschuss am Donnerstag in seiner jetzigen Fassung keine Mehrheit. Sowohl die Fraktionen der Freien Wählergemeinschaft, der CDU als als auch die der AfD lehnen das Vorhaben ab - wenngleich aus unterschiedlichen Beweggründen.

Eingebracht hatten den Vorschlag die Fraktionen Die Linke, Bürgerbündnis / Grüne sowie Pro Bockwurst, SPD und Ilmenau direkt. Das Papier sieht neben der Symbolik auch ganz praktisch vor, aus dem Mittelmeer gerettete Menschen aufzunehmen und unterzubringen. „In Summe reden wir von zwei Familien“, erklärte Madeleine Henfling (Grüne) als Einbringerin. Fraktionsvorsitzender Gunther Kreuzberger (Pro Bockwurst) sagte, für die Stadt sei es wegen der Universität „völlige Normalität“, dass Menschen aus dem Ausland in Ilmenau leben. Zudem müsse sich die Kommune mit ihrem ehrenamtlichen Engagement auf dem Gebiet der Integration, allen voran das Flüchtlingsnetzwerk, nicht verstecken. Wichtig war für Kreuzberger, dass der Vorschlag von einer breiten Mehrheit getragen werde.

Aus Sicht der CDU ein internationales Problem

Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Stadtratsmitglied Volker Hampe (Freie Wähler) lehnte den Antrag im Namen seiner Fraktion ab. Ilmenau lebe täglich Weltoffenheit und beherberge im Ilm-Kreis bereits die meisten Menschen aus dem Ausland. Man sei bereit, sich an der Integration zu beteiligen, aber nicht über das vereinbarte Maß hinaus. „Das wird von meinem Wählerkreis auch nicht mitgetragen“, fügte er hinzu.

Für CDU-Fraktionschef Thomas Fastner „steht nicht die Frage im Raum, in Not Geratenen zu helfen. Das haben viele Ilmenauer bewiesen. Die Einreicher versuchen aber, auf kommunaler Ebene ein internationales Problem anzugehen und das sehen wir kritisch“, fand er. Wer solche Vorstellungen äußere, müsse unabhängig davon auch die Kostenfrage beleuchten.

Aus Sicht von AfD-Fraktionschef Jens Dietrich „lösen wir die Probleme in Asien und Afrika nicht, indem wir die Menschen hierher zu bringen. Unser Standpunkt ist da völlig klar, wir werden nicht zustimmen“, sagte er. Das Geld, das die Europäische Union auf diesem Gebiet ausgibt, sei vor Ort besser investiert, fand er.

Henfling entgegnete, dass es nicht der Anspruch sei, internationale Probleme zu lösen. „Es geht doch darum, nicht nur ohnmächtig zuzuschauen, sondern sich in eine aktive Lage zu versetzen“, fand sie. Für die Kosten von zusätzlich aufgenommenen Menschen aus dem Ausland komme ihrer Einschätzung nach das Land auf. Als Konsens schlug die Fraktionsvorsitzende vor, das Anliegen zunächst im Arbeitskreis „Für eine offene Stadt“ zu diskutieren, was bei einer Nein-Stimme der AfD mehrheitlich angenommen wurde.

Werben für einen Kompromiss

Wie Christoph Macholdt vom Ilmenauer Kinder- und Jugendbeirat (KJB) sagte, grenze es angesichts der Situation in griechischen Flüchtlingslagern an „ein Verbrechen“, tatenlos zuzusehen. Er zitierte Berichte, wonach Kinder an Suizid denken, um die Zustände nicht länger ertragen zu müssen. „Und wir sitzen hier rum, spalten den Stadtrat mit kleinlichen Argumenten und versuchen uns zu profilieren“, sagte er verärgert.

„Auf diese hypermoralische Debatte werden wir uns nicht einlassen“, erklärte dazu Jens Dietrich. Thomas Fastner hingegen verwahrte sich gegen den Vorwurf, kleinlich zu denken. „Ich habe ganz klar gesagt, dass ich das angedachte Verfahren kritisiere“ - nicht aber die Notwendigkeit von Hilfe, betonte er. Karl-Heinz Mitzschke (Die Linke) warb zumindest für einen Kompromiss. „Wir würden uns gerade eine christlich geprägte Partei als Partner wünschen“, sagte er.