Zustellprobleme durch neue Adressen

Ilmenau. Auch Monate nach der Umbenennung von Straßen im Zusammenhang mit der Eingemeindung von Orten nach Ilmenau kommt es zu Problemen bei der Zustellung. Wie Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) bestätigte, gebe es sowohl aus der Kernstadt als auch aus den Ortsteilen Hinweise, dass Brief- und Paketsendungen die Empfänger wegen der neuen Adressen nicht erreichen. „Das tut mir persönlich sehr leid“, sagte der Stadtchef. Allerdings liege das Problem nach Einschätzung der Stadtverwaltung bei Internetversendern, die noch alte Datensätze verwenden. So werde bei einigen Anbietern beispielsweise die Bergstraße Nord in Gehren nicht Ilmenau zugeordnet. Die Verwaltung hatte ihrerseits alle neuen Straßenbezeichnungen weitergeleitet, die ab 1. Juli dieses Jahres gültig wurden.

Einen Teil der Adressprobleme versuchen die Mitarbeiter der Post auszubügeln, die ihre Kunden persönlich kennen, erfuhr Schultheiß am Rand der Einweihung eines neuen Stützpunkts in Ilmenau. So erreichen auch Sendungen mit der alten Adresse ihre Empfänger.

In Ilmenau und den Ortsteilen wurden insgesamt 87 Straßen umbenannt. Zum Teil änderten sich auch die Postleitzahlen. Die ehemaligen Wolfsberggemeinden und Langewiesen erhielten wie Ilmenau zuvor die 98693. Gehren, Möhrenbach, Pennewitz, Jesuborn, Stützerbach und Frauenwald bekamen die 98694.