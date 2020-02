Bei einem Auffahrunfall in Ilmenau wurden zwei Frauen verletzt. (Symbolbild)

Ilmenau. In Ilmenau kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Frauen verletzt wurden.

Zwei Frauen bei Auffahrunfall in Ilmenau verletzt

Zwei Frauen bei Auffahrunfall in Ilmenau verletzt

Am Montagnachmittag hatte ein 18-jähriger BMW-Fahrer die Bücheloer Straße in Richtung Unterpörlitzer Straße in Ilmenau befahren. Auf Höhe einer Tankstellenausfahrt achtete der junge Fahrer vermutlich nicht ausreichend auf das Verkehrsgeschehen und fuhr auf ein vor ihm fahrendes Auto auf, welches wiederum auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben wurde.

Die beiden Frauen am Steuer, eine 49-jährige Suzuki-Fahrerin und eine 51-jährige Toyota-Fahrerin wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 18-jährige blieb unverletzt. Zu den Schadenshöhen an den Fahrzeugen liegen noch keine Angaben vor.

