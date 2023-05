Zwei jungen Thüringerinnen für englische Podcasts ausgezeichnet

Neuhaus/Sömmerda Für hervorragende Leitungen gab es jetzt beim Europafest in Sömmerda viel Applaus für ein Quintett Neuhäuser Gymnasiastinnen

Wegen ihrer hervorragenden Leistungen beim 70. Europäischen Wettbewerb durften Cecile Schilling, Paula Schlegel, Marlene Erfurth, Liv-Müller Marks und Sara Rosas Jacobs aus der Klasse 9a des Staatlichen Gymnasiums Neuhaus am Rennweg jetzt an einer Auszeichnungsveranstaltung teilnehmen.

Bis dorthin war es ein langer und manchmal anstrengender, aber vor allem kreativer und spaßiger Weg. Englischlehrerin Lisa-Kristin Pohl wollte die leistungsstarken und besonders sprachbegabten Mädchen mit der Teilnahme motivieren sowie ihnen zeigen, dass auch sie als Schüler einer kleinen Schule im ländlichen Raum landes- und bundesweit mit ihrer Sprachkompetenz mithalten können.

Reise zum Europafest nach Sömmerda

Dass solche großen Erfolge mit den beiden Podcasts zum Thema europäische Diversität gefeiert werden konnten, ein Landes- und ein Bundespreis erreicht wurden, setzte der Teilnahme natürlich die Krone auf – welch toller Lohn für diese wochenlange und intensive Arbeit.

Die Auszeichnungsveranstaltung fand im Rahmen des Thüringer Europafestes in Sömmerda statt und war nicht nur personell hoch angebunden.

Die Mädchen durften unter tosendem Applaus von stolzen Mitgereisten Eltern, Großeltern, weiteren Familienmitgliedern und ihrer Lehrerin ihre Urkunden und Preise in Empfang nehmen – diese wurden unter anderem von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) persönlich überreicht.

Auf der großen Bühne stehend, wurden einige Mädels zum Interview gebeten, um die Bedeutung von Europa für sie persönlich zu erklären. Auch das fiel ihnen nicht schwer, haben sie sich doch genau damit in den Podcasts auseinandergesetzt. Alle waren sich einig, dass diese Veranstaltung einen großartigen Rahmen geboten hat, um die Leistungen vor allem aller Teilnehmerinnen aber auch der betreuenden Lehrkräfte der Thüringer Schulen entsprechend zu würdigen. Es herrschte große Einigkeit – nächstes Jahr wird natürlich wieder teilgenommen!

Projektbetreuerin Lisa-Kristin Pohl möchte sich auch bei den mitgereisten Familien der Schülerinnen bedanken, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Liv, Cecile, Sara, Paula und Marlene sich noch lange an diese Auszeichnungsveranstaltung erinnern werden.

Und so hatte alles begonnen

Die fünf hatten es sich im Rahmen des Englischunterrichts zur Aufgabe, das diesjährige Motto des bundesweit ausgeschriebenen 70. Europäischen Wettbewerbs umzusetzen.

Es entstanden zwei englischsprachige Podcasts, die Diversität und Vielfalt als Basis des gesellschaftlichen Zusammenlebens in den Vordergrund stellen. Für das Thema „Zeig dich! Zeigt euch!“ entschieden sich Liv Müller-Marks und Sara Rosas Jacobs, die fiktive Jugendliche aus verschiedenen europäischen Kulturen erschufen und interviewten. Paula Schlegel, Cecile Schilling und Marlene Erfurth wählten das Thema „Jeder Mensch ist ganz normal anders“ und fokussierten sich auf die Erfahrung von jungen Erwachsenen mit der Diversität Europas.

Umjubelte Nachricht vom Bundespreis

Nach der Themenwahl wurde mehrere Wochen getüftelt, Drehbuch geschrieben, übersetzt, aufgenommen, wieder gelöscht und erneut aufgenommen. Am Ende der – manchmal ein wenig nervenaufreibenden – aber doch sehr abwechslungsreichen und unterhaltsamen Arbeitsphase wurden die Endergebnisse bei der Landesjury eingereicht. Ende Februar dann die erfreuliche Nachricht: Die Podcasts der Neuhäuser Gymnasiastinnen erhalten einen Landespreis und zählen zu den erfolgreichsten Einsendungen Thüringens. Beide Beiträge wurden außerdem zur Bundesjury nach Berlin weitergeleitet. Natürlich wusste man, dass dort die Konkurrenz noch ein wenig höher ist: Immerhin beteiligten sich 68.699 Kinder und Jugendliche deutschlandweit, die über 18.502 Arbeiten zur Prämierung in ihren Bundesländern einreichten. Umso größer war die Freude, als man im April folgende Nachricht in Empfang nehmen konnte: Der Beitrag von Liv und Sara gewinnt einen Bundespreis und zählt damit zu den besten Einsendungen Deutschlands.