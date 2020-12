Zwei weitere Corona-Todesfälle im Ilm-Kreis

Seit Montag wurden 136 Abstriche im Ilm-Kreis gemacht, viele der Laborergebnisse lagen am Dienstag aber noch nicht vor. (Symbolbild)

452 Menschen im Ilm-Kreis sind derzeit mit dem Corona-Virus infiziert. Das meldete am Dienstag eine Sprecherin des Landratsamtes. Seit beginn der Pandemie wurden 1600 Menschen positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt hoch. Sie liegt derzeit bei 295,5 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Tragisch ist: Im Verlaufe des Montags starben zwei weitere infizierte Menschen. Damit gibt es im Ilm-Kreis nun 32 Todesfälle, die mit einer Corona-Infektion in Verbindung stehen. in den Ilm-Kreis-Kliniken werden derzeit 49 bestätigte Fälle behandelt. Drei davon liegen auf der Intensivstation, zwei müssen beatmet werden. Hinzu kommen zwölf Verdachtsfälle, die einer Klinikbehandlung bedürfen. Darunter ist auch ein Kind.

Seit Montag wurden 136 Abstriche gemacht, viele der Laborergebnisse lagen am Dienstag aber noch nicht vor. Das Gesundheitsamt rechnet damit, dass die Zahl der positiven Tests noch steigen wird. Die meisten Neuinfektionen traten im häuslichen Umfeld auf. Im Haus Daniela der Lebenshilfe in Ilmenau wurde ein Bewohner positiv getestet. Bei einem Mitbewohner ergab ein Schnelltest ebenso ein positives Ergebnis. Nun werden Abstriche in der gesamten Einrichtung gemacht.