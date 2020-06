Zweite Brücke über die Schorte in Ilmenau

Nachdem im vergangenen Jahr bereits die Brücke über die Schorte für den Auto- und Lkw-Verkehr am Ilmenauer Grenzhammer erneuert wurde, kommt nun das Bauwerk für den Ilmtal-Radweg an die Reihe. Bereits seit Mitte März wird an der Brücke gebaut, über die früher Züge in Richtung Großbreitenbach fuhren. Während der Bauzeit werden Fußgänger und Radfahrer ein kurzes Stück über eine Behelfsüberquerung, beziehungsweise die Straße umgeleitet. Nicht möglich ist aktuell die Zufahrt von Hüttengrund und Oberweg in Richtung Am Fridolin. Vom Grenzhammer aus kann die Straße Am Fridolin wiederum nur von Autos als Sackgasse befahren werden. Beide Brückenneubauten kosten in Summe knapp 700.000 Euro.