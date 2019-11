Zwölf Euro Jahresgebühr für Ilmenauer Bibliotheken

Der Ilmenauer Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die neuen Bibliotheksgebühren beschlossen, damit werden die Gebühren der Bibliotheken in den neuen Ortsteilen an die der Stadtbibliothek in Ilmenau angepasst. Das passt nicht jedem, wie bereits aus der Ortsteilratssitzung von Langewiesen zu berichten war.

Auch jetzt versuchte Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner (parteilos) den Beschluss wenigstens zurückstellen zu lassen, da sie darin auch juristische Fehler sah. Außerdem hätten die Ortsteile nicht die Möglichkeit zur einer Stellungnahme gehabt, sie forderte eine Sonderregelung für die kleinen Bibliotheken, da diese in Öffnungszeiten und Ausstattung nicht mit der großen in Ilmenau vergleichbar seien. Nutzungsgebühr undLeihgebühr unterscheiden Die juristischen Fallstricke sah sie in der Bezeichnung: „Die Ausleihe ist gebührenfrei“. Warum wird dann eine Benutzungsgebühr erhoben, fragte sie. Weil man Nutzungsgebühr und Leihgebühr unterscheiden müsse, erfuhr sie von Bürgermeisterin Beate Misch (CDU). Schließlich können die Nutzer der Bibliothek in der Bibliothek kostenfrei lesen. Wagners Antrag wurde abgelehnt. In Gehren wurden die Bibliotheksgebühren einhellig als fair empfunden. Zwölf Euro pro Jahr entspreche einem monatlichen Salär von einem Euro, was vertretbar sei, fanden die Mitglieder der Ortsteilrats. Bislang war die Ausleihe in Gehren kostenlos, was über 2000 Besucher aus der zuvor eigenständigen Stadt nutzen. Versöhnlich stimmte letztlich die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr auch weiterhin kostenlos Zugriff auf das Angebot der Bibliothek haben. Allerdings gab es bei der Diskussion in der vergangenen Woche auch Bedenken: Das Angebot in Ilmenau sei schließlich viel größer als das Angebot in Gehren, weswegen man dort letztlich mehr für sein Geld bekomme, hieß es. Aufnahme des Buchbestandesaus Ilmenau auch in Gehren Umgekehrt sei der Bestand aus Ilmenau aber auch in Gehren zu beziehen, entgegnete Ortsteilbürgermeisterin Sabine Krannich (Die Linke). Die Ilmenauer Bibliothekschefin Dagmar Zwikirsch habe sich sehr viel Mühe bei der Aufnahme des Bestands und der Integration der Ausleihe gegeben, stellte sie fest. Angelika Minner sorgte sich darum, wie die Nutzer der Bibliothek vom neuen Modus erfahren. Das soll über das Amtsblatt und per Aushang geschehen. Auf keinen Fall dürfe man die Mitarbeiterin im Regen stehen lassen, fand Ortsteilratsmitglied Peter Hille (beide Freie Bürgergemeinschaft). „Wir sollten aber nicht nur meckern, sondern auch mal anerkennen, wenn etwas gut gelaufen ist mit Ilmenau“, sagte er zu dem Vorgang. Deutliche Kritik hatte im Vorfeld allerdings Stadtratsmitglied Gunther Kreuzberger (Pro Bockwurst) geübt. Denn die neuen Gebühren waren bereits Gegenstand einer Hauptausschusssitzung – ohne zuvor in den betroffenen Ortsteilen Gehren und Langewiesen besprochen worden zu sein. Offenbar sorgte die Intervention dafür, dass der Punkt kurzfristig doch noch in den vorgeschalteten Gremien auf die Tagesordnung kam. Die neuen Bibliotheksgebühren für das Jahr der Stadt Ilmenau: Erwachsene 12 Euro, Studenten/Azubis 6 Euro, Kinder bis 18 Jahre frei