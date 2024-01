Jahresausklang im Wildkatzendorf Hütscheroda

An einer Feuerschale im Wildkatzengehege genießen zahlreiche Besucher den Jahresausklang. Katzengeschichten am Lagerfeuer, hier mit Marianne Fritsch (Mitte, mit Nikolausmütze), während sich Azubi John Crusius ums Feuer kümmert.

Großer Zuspruch mit vielen Besuchern aller Generationen

Hütscheroda

Der beliebte Jahresausklang mit den Wildkatzen und Luchsen stieß am 30. Dezember wieder auf große Resonanz: Mehr als 50 Besucher aller Altersklassen, darunter viele Familien, nahmen allein an der Schaufütterung teil. Insgesamt nutzten aber noch viel mehr Menschen das tolle Angebot, am vorletzten Tag des Jahres 2023 das Wildkatzendorf zu besuchen.

Die Luchsfamilie zu Ende 2023 präsentiert sich hier sehr fotogen. Von links: Kaja, Looki, Arved, Janus und Luna. Foto: Klaus Fink / Funke Digital

Den Hut auf hatte heuer die langjährige Wildtierland-Mitarbeiterin Marianne Fritsch, die die Besucher begrüßte und den Eintritt am Tresen in der Wildkatzenscheune managte. Hainich-Nationalparkranger Jonathan Koops unterstützte dankenswerterweise den Jahresausklang.

Elisabeth Kätsch bei der Fütterung der Luchse. Foto: Klaus Fink / Funke Digital

Besonders großes Lob verdient hat sich Azubi John Crusius aus Waltershausen, der im Wildkatzendorf seit September 2022 (bis 2026) zum Tierpfleger ausgebildet wird. Er feiert in diesen Tagen seinen 20. Geburtstag und ist hochmotiviert und begeistert für Umwelt und Naturschutz bei der Sache. Er berichtete, auf der Suche nach einer Stätte für seinen Bundesfreiwilligendienst eher zufällig auf das Wildkatzendorf gestoßen zu sein.

Und Wildtierland-Geschäftsführerin Katrin Vogel bot ihm nach Rücksprache mit den Tierpflegern Elisabeth Kätsch und Jens Bawey die Ausbildung zum Tierpfleger im Wildkatzendorf an – für John eine glückliche Fügung! Neben Marianne Fritsch las er spannende, lustige und lehrreiche Katzengeschichten vor und kümmerte sich um das Lagerfeuer, um das mit Punsch oder Glühwein Platz genommen werden konnte.

John Crusius (links) liest die Geschichte „Mit Wildkatze Winnie auf nächtlicher Entdeckertour“ vor. Foto: Klaus Fink / Funke Digital

Bei der Schaufütterung in ihrem Element war Elisabeth Kätsch, seit 2019 im Wildkatzendorf Tierpflegerin und schon lange Nationalpark- und Naturparkführerin. Sie versorgte die fünf Wildkuder Carlo, Emil, Waro, Leo und Franz sowie die sieben Karpaten-Luchse Kaja und Looki (Eltern) und deren Nachwuchs Junior und Frieda (2022 geboren, derzeit zur Auswilderung im ersten Koordinationsgehege für Luchse in Deutschland, das im Sommer 2023 fertig wurde) und die im Mai 2023 geborenen Jungtiere Luna, Arved und Janus.

Mit ihren umfassenden Ausführungen zu Lebensweise, Lebensräumen und Beutetieren der wilden Katzen sowie zu den Gefahren, denen sie durch die menschliche Zivilisation ausgesetzt sind, vermittelte sie viel Wissenswertes, ließ dabei keinen Aspekt aus. Besonders wichtig sei es, die noch vorhandenen Lebensräume der wilden Katzen zu vernetzen, um deren Genpool zu sichern und zu erweitern, damit nicht „Inzucht“ und damit das Aussterben drohe. Woran der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mit dem „Rettungsnetz Wildkatze“ seit 2004 arbeitet; daran beteiligt sind inzwischen fast alle Landesverbände des BUND. 20.000 Kilometer „Wildkatzenkorridore“ sind das bundesweite Ziel. Wovon auch viele andere Tierarten profitieren sollen, um sie vor dem Aussterben zu bewahren.

Das Wildkatzendorf ist in der ersten Januarwoche (Ferien) täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet; am 7. Januar gibt es ab 11 Uhr auf dem Wildkatzenschleichpfad eine Winterwanderung mit Elisabeth Kätsch, ab 12 Uhr ist Wintergrillen angesagt. Am 21. Januar, 11 Uhr, ist eine Familienwanderung geplant.

Weitere Infos unter: www.wildkatzendorf.de