Der Countdown läuft! Seit dem 12. Februar 2024 heißt es im MediaMarkt Jena: Vieles muss raus. Anlässlich der Modernisierung nach dem neuesten Store-Konzept von MediaMarktSaturn startet eine einmalige Rausverkauf-Aktion mit Top-Angeboten in allen Abteilungen.

Die Zukunft des Einkaufens: MediaMarkt Jena im Wandel

Die kommenden Wochen werden spannend für MediaMarkt-Geschäftsführer Danny Werowski, sein Team und nicht zuletzt für die Kundinnen und Kunden. Denn seit dem 12. Februar startet die neunwöchige Modernisierung des Marktes während des laufenden Betriebs. „Wir krempeln den Markt einmal komplett um. Nach dem Umbau wird er sich in einem völlig neuen Look präsentieren. Moderner, übersichtlicher. Und was noch wichtiger ist, mit einem völlig neuen Einkaufsgefühl für unsere Kundinnen und Kunden. Wir schaffen eine Erlebniswelt, in die sie ganz entspannt eintauchen können. Dazu gehören unter anderem verschiedenen Experience-Zonen, also neue Präsentationsflächen zum Ausprobieren neuester Technik-Highlights sowie die neue Kaffeewelt mit Barista-Bar, an der man verschnaufen und sich frisch zubereitete Kaffeespezialitäten servieren lassen kann. Schauen, anfassen, ausprobieren – erleben. Und dabei in allen Produktbereichen nach wie vor vom Wissen unserer Experten profitieren. Denn was man eben nur vor Ort bekommt, ist Zeit für eine ausführliche persönliche Beratung“, freut sich Danny Werowski.

Service-Innovation und attraktive Angebote

Auch der Servicebereich wird zulegen, zum Beispiel mit der Smartbar für die Sofortreparatur von Smartphones, einem attraktiven Ankaufsmodell für gebrauchte Elektrogeräte und noch mehr in puncto Nachhaltigkeit. Doch bevor alles in neuem Chic erstrahlt, muss aufgeräumt werden. „Wir brauchen Platz, damit die Handwerksfirmen freie Bahn für den Umbau haben“, ergänzt der Geschäftsführer. „Mit Startschuss 12. Februar 2024 gibt’s daher immer wieder richtig gute Schnäppchen. Es lohnt sich also, immer hereinzuschauen, Top-Angebote zu shoppen und dabei richtig zu sparen.“

Weitere Pluspunkte für den MediaMarkt Jena: Er liegt günstig direkt an der A4 und bietet ausreichend kostenfreie Parkplätze.

MediaMarkt Jena

Stadtrodaer Straße 105

Montag bis Samstag täglich von 10 bis 19 Uhr