Nicht nur das „Innenleben“ ist neu, sondern auch der Name: Geschäftsführer Mike Träger begrüßt seine Kundinnen und Kunden nun in einem völlig umgestalteten, modernen Elektrofachmarkt: dem MediaMarkt Jena City in der Goethe Galerie, dem ehemaligen Saturn. Er freut sich, ihnen nicht nur ein besonderes Einkaufserlebnis, sondern auch Top-Eröffnungshighlights bieten zu können. © MEDIAMARKTSATURN