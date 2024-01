Ehemaliger Basketballer aus Jena gewinnt bei „Wer wird Millionär“

Jena Am Mittwochabend hat RTL eine Folge seiner Quizshow ausgestrahlt, in der ein alter Bekannter von Science City Jena aufgetreten ist. So viel Geld hat er gewonnen.

Am Mittwoch hat ein ehemaliger Jenaer Basketballer einen großen Geldbetrag gewonnen. Benjamin Granderson aus Frankfurt am Main berichtete auf dem Stuhl bei „Wer wird Millionär“ von seiner Zeit in Jena.

Er habe einst Basketball zusammen mit dem heutigen Weltmeister Johannes Voigtmann gespielt, berichtete Granderson in der RTL-Sendung am Mittwochabend. Mit 16 Jahren sei er nach Jena aufs Sportinternat gegangen. „Von 16 bis 20 habe ich mit ihm gemeinsam gespielt“, sagte Benjamin Granderson, der damals noch Benjamin Dahnke hieß. Leider sei ihm eine größere Karriere verwehrt geblieben, weil ihn ein Leistenbruch stoppte. „Ich war ein athletischer Spieler, da ist es schwierig, wenn man Schmerzen hat“, sagte der Kandidat, der im Zweitliga-Kader von Science City Jena stand.

Probleme bei der 500-Euro-Frage

Granderson hatte Schwierigkeiten bei der 500-Euro-Frage. Auf die Frage, womit Zeitungen gemeint sind, musste er passen. Als Antwortmöglichkeiten standen Libetten, Gazetten, Sardetten und Foretten zur Auswahl. Er wählte seine Schwester als Telefonjoker, die ihn prompt auf den richtigen Weg gebracht hat. Mit Gazetten lag sie richtig und bescherte ihrem Bruder den 500-Euro-Gewinn. Laut Günther Jauch haben in 1600 Sendungen erst 17 Kandidaten bereits bei der 500-Euro-Frage den Telefonjoker genommen.

Danach schlug sich Granderson gut. Unter Einsatz von drei weiteren Jokern kam er bis zu 32.000 Euro. Bei der 64.000-Euro-Frage hatte er keine Idee: Über wen ist zu lesen, dass er 1781 noch auf dem Sterbebett einem Bekannten die Zahlen für seinen nächsten Lottotipp diktierte? Luther, Lessing, Lincoln oder Ludwig XIV.? Granderson stieg aus. Lessing wäre die richtige Lösung gewesen.

Nun besteht die Chance auf drei Millionen Euro

Mit dem Ergebnis hat er am Freitag die Chance, um drei Millionen Euro zu spielen. Alle Gewinner aus dieser Woche, die mindestens 16.000 Euro eingestrichen haben, werden zu der Sendung eingeladen. Einige von ihnen wird Günter Jauch ansprechen, ob sie einen Teil ihres Gewinns für die Chance auf mehr Geld riskieren wollen.

