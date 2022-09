Fahrraddiebe in Jena auf frischer Tat ertappt – 28-Jähriger bedroht Polizisten mit Messer

Jena. Zwei Fahrraddiebe sind in Jena auf frischer Tat gestellt worden. Als sich der Polizist in zivil zu erkennen gab, zückte einer der Männer ein Messer.

Zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat wurden in der Nacht zu Dienstag in Jena gestellt. Laut Polizei hatte ein Zeuge beobachtet, wie zwei Männer ein Grundstück in der Mühlenstraße betraten. Einer der Diebe reichte dann ein Fahrrad, das lediglich am Hinterrad und am Rahmen gesichert war, an seinen Komplizen weiter.

Anschließend verließ das Duo den Tatort, konnte jedoch unweit durch einen zivilen Polizeibeamten gestellt werden. Als sich dieser zu erkennen gab, drohte einer der Diebe mit einem Messer, das er aus einer Tasche zog. Durch hinzugerufene uniformierte Kollegen konnte der 28-Jährige gesichert und zur Polizei gebracht werden. Gegen ihn und seinen 24 Jahre alten Komplizen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

