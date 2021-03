Frau bei Unfall in Jena schwer verletzt – Radfahrer fährt davon

Jena. Bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer ist eine Frau in Jena schwer verletzt worden. Der Mann entfernte sich vom Unfallort.

Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer ist am frühen Freitagabend eine 72-Jährige in der Straße Am Jenzig schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kreuzte ein Mann gegen 17.15 Uhr im Jenaer Stadtteil Wenigenjena ihren Weg und stieß mit ihr zusammen. Dabei fiel die 72-Jährige von ihrem Fahrrad. Der Mann entfernte sich vom Unfallort.

Die genauen Hintergründe des Zusammenstoßes sind bisher unklar. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder weiteren Unfallbeteiligten geben können.

Weitere Meldungen der Polizei