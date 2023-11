Neuer Job für Heiko Weber

Jena. Der Fußball-Trainer arbeitet in Jena als pädagogischer Assistent.

Heiko Weber ist auf dem Schulweg. Der Ex-Fußballer und langjährige Trainer, zuletzt beim ZFC Meuselwitz unter Vertrag, hat einen neuen Job.

Der 58-Jährige arbeitet in Jena an der Staatlichen Gemeinschaftsschule „An der Trießnitz“ als pädagogischer Assistent. „Das hatte ich schon immer im Hinterkopf noch mal was anderes zu machen.“ Als Fußballlehrer habe er die Befähigung als pädagogischer Assistenz zu arbeiten, ist im Hort, in den Pausen, im Sport- und Spezialsport-Unterricht am Ball, um im Bild zu bleiben. „Ich wollte auch nicht zu Hause sitzen und auf einen Anruf eines Vereins warten.“

Den Fußball verfolgt er, ob er noch einmal als Trainer in den Fußball zurückkehren wolle, ließ er offen. „Jetzt arbeite ich an der Schule. „Das macht mir unheimlich viel Spaß und ich bekomme viel zurück, von den Schülern und von den Lehrern, die über jede Hilfe dankbar sind. Es macht einfach Spaß“, sagt Heiko Weber. Ob er noch einmal als Trainer in den Fußball zurückkehrt, ließ er offen, den Fußball verfolgt er, keine Frage, sein ganzes Leben war er Fußballer oder Trainer.