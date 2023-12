Objektive von Carl Zeiss: Schlechte Nachricht für Fotografen mit Nikon- und Canon-Kamera

Jena Der Trend in der Fotografie geht weg von Spiegelreflex-Kameras. Das hat auch Folgen beim Hersteller Carl Zeiss.

Objektive für Fotokameras gehören zu den Produkten, die Carl Zeiss für Endkonsumenten herstellt. Doch in den vergangenen Jahren brachte das Unternehmen keine Neuentwicklungen für Nikon- und Canon-Kameras heraus. Für spiegellose Kameras beider Hersteller besteht bislang nur die Möglichkeit, Spiegelreflex-Linsen zu adaptieren. Arbeitet Zeiss an Neuentwicklungen auf diesem Gebiet?

Im Kameramarkt geht der Trend weg von Spiegelreflexkameras hin zu spiegellosen Systemen. Durch die bereits langjährige Partnerschaft mit Sony gibt es für deren spiegellose Kameras eine breite Palette von Zeiss-Objektiven. Im klassischen Spiegelreflexmarkt hat Zeiss mit den Serien Otus und Milvus auch Anwender von Nikon- und Canon-Modellen bedient.

Das sagt der Zeiss-Vorstandschef zu künftigen Innovationen

Zeiss-Vorstandschef Karl Lamprecht verweist auf den sich veränderten Markt in der Fotografie. „Die Nachfrage nach Objektiven nimmt massiv ab“, sagt der Zeiss-Chef. Innovationsseitig sei das „kein sehr attraktiver Markt“. An Objektiv-Neuheiten jenseits der Partnerschaft mit Sony werde nicht gearbeitet. „Wir werden alles anbieten, was wir momentan in Portfolio haben“, sagt Lamprecht.

Dagegen konzentriert sich Carl Zeiss bei der Entwicklung auf Lösungen für die Smartphone-Fotografie. Neben Sony kooperiert das in Jena gegründete Unternehmen auch mit dem chinesischen Hersteller Vivo. „Wir helfen bei der Weiterentwicklung der Objektive in Handys, um mit Zeiss-Qualität Fotos aufzunehmen“, sagt Lamprecht. Die Technik komme vor allem in den Premiumgeräten des Herstellers zum Einsatz.

Neues Produkt für die Wildtierfotografie

Als Neuheit bei den Produkten für Konsumenten hat Zeiss nach der im Juni bekanntgegebenen Akquisition der Marke Secacam mit der Zeiss Secacam 5 und Zeiss Secacam 7 die ersten eigenen Wildkameras auf den Markt gebracht. Die Wildkameras sollen eine hohe Aufnahmequalität, witterungsbeständige Technik und einfache Inbetriebnahme bieten. Zudem sind Sendemodule eingebaut, die eine Übertragung der Bilder via Mobilfunk in eine App ermöglichen. Für die mobile Übertragung möchte Zeiss ein Service-Abo etablieren.

Die größten Geschäftsfelder bei Zeiss sind Spezialgeräte für Halbleiterhersteller, für die Medizintechnik und Mikroskopiesysteme für Einsätze in der industrielle Qualitätssicherung und Wissenschaft. Das Unternehmen hatte im Dezember eine Rekordbilanz vorgelegt.