Streit unter Autofahrern in Jena eskaliert – Mercedes mit Volvo verfolgt und ausgebremst

Ein außergewöhnliches Duell im Straßenverkehr lieferten sich am Sonntag zwei Autofahrer in Jena. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 49-Jährige aus Berlin gegen Mittag einem 38-Jährigen in der Löbichauer Straße/Ecke Fuchslöcherstraße die Vorfahrt geschnitten und dabei provokant ihren Mittelfinger erhoben.

Das wollte sich der Mann nicht gefallen lassen und verfolgte daraufhin den Mercedes. Durch gezieltes Ausbremsen habe der Volvo-Fahrer die Frau an der Weiterfahrt gehindert und gestoppt, woraufhin sich ein Streit entwickelte. In Rage trat der 38-Jährige dabei gegen die Tür des Mercedes. Es entstand leichter Sachschaden an dem Fahrzeug, so die Polizei. Beide müssen sich nun unter anderem wegen Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

