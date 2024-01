Kinder aus ihrer emotionalen Schieflage befreien

Die Leiterin der Tagesgruppe, Jasmin Böttger, freut sich mit Erstklässlerin Charlotte (6) aus der Jakobschule sowie mit Anne-Juliane Pogander (von links), Geschäftsführerin des Diakoniewerks Gotha, im Ruheraum über die neue Tagesgruppe am Eisenacher Nordplatz.

Eisenach Im Norden von Eisenach eröffnete das Diakoniewerk Gotha eine Tagesgruppe für Schulkinder

Das Diakoniewerk Gotha eröffnete jetzt eine weitere sozialpädagogische Tagesgruppe in der Wartburgregion. Die modernen Räume dieser Tagesgruppe für Schulkinder befinden sich im Erdgeschoss des Hochhauses am Nordplatz im Eisenacher Wohngebiet „Kuhgehänge“. „Das Jugendamt des Wartburgkreises hat Bedarf angemeldet“, begründete Anne-Juliane Pogander, Geschäftsführerin des Diakoniewerks Gotha, die Eröffnung dieser Tagesgruppe im Norden der Wartburgstadt.

Die freundlich gestalteten Räumlichkeiten der neuen Einrichtung, zu denen ein Hausaufgabenzimmer, ein Ruheraum sowie zwei Aufenthalts- und Spielräume gehören, bietet Platz für insgesamt neun Kinder im Alter vom Schuleintritt bis zum 14. Lebensjahr. „Die neue Gruppe erweitert nun das Angebot der bereits bestehenden sozialpädagogischen Tagesgruppe in Creuzburg, um Kinder, die in Eisenach leben, direkt in ihrem Lebensumfeld zu erreichen“, sagte zur Eröffnung Jasmin Böttger, die nun beide Tagesgruppen leitet.

Kinder, die nach der Schule die Tagesgruppe besuchen, leiden meist unter sozial-emotionalen Schwierigkeiten im schulischen oder im häuslichen Bereich. „Das kann beispielsweise eintreten, wenn die Mama plötzlich schwer an Krebs erkrankte oder ein Familienmitglied starb“, zeigte Anne-Juliane Pogander Möglichkeiten auf, bei der Kinder in emotionale Schieflage geraten können. Das Jugendamt stimmt mit den Eltern ab, wie die Besuche an wöchentlich vier Nachmittagen in der Tagesgruppe einen optimalen Effekt für die betreuten Kinder erzielen. Der fünfte Nachmittag jeder Woche ist Familienarbeitstag für gemeinsame Unternehmungen und Aufgabenerledigungen.

Damit Heranwachsende den Alltag besser bewältigen

Insgesamt vier Kollegen helfen den Schulkindern mit verschiedenen pädagogischen Einzel- und Gruppenangeboten, damit die Heranwachsenden ihren Alltag zukünftig besser bewältigen können. Dazu zählt die Förderung der sozialen und emotionalen Entwicklung, die Stabilisierung der Persönlichkeit und des Familiensystem. Ferner fördern die Kollegen die schulischen Leistungen, suchen mit den Kindern geeignete Freizeitmöglichkeiten, kreative und sportliche Angebote zum Ausgleich. Auch wenn ein kleiner Garten an der Tagesgruppe fehlt, wie Jasmin Böttger zur Eröffnung sagt, gibt es zumindest nur wenige Schritte entfernt einen öffentlichen Spielplatz.

Die neun Plätze der Einrichtung am Eisenacher Nordplatz sind fast gänzlich ausgelastet. „Es soll weiter wachsen“, sagte Jasmin Böttger zu Plänen einer möglichen Erweiterung dieses teilstationären Angebots „Hilfen zur Erziehung“.

Das Diakoniewerk Gotha, dass seit 30 Jahren in der Region ambulante Hilfen anbietet, hat vor einigen Monaten erst an der Kinderwohngruppe „Sonnenhof“ im Ortsteil Kahlenberg der Gemeinde Wutha-Farnroda die Säuglingswohngruppe „Schweizer Haus“ eröffnet. „Vier von fünf Plätzen sind dort schon belegt“, sagte Anne-Juliane Pogander über die im Oktober in einem separaten Gebäude entstandene Gruppe.

Die Mitarbeiter des Diakoniewerks Gotha gehen zur Unterstützung von Kindern, die nicht in einer Tagesgruppe betreut werden, auch direkt in die Familien. Ferner zählt der Jugendmigrationsdienst sowie die Sozialarbeit an einigen Schulen zu den Aufgaben des Trägers.