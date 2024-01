Bad Frankenhausen. Deutsche Post will nun ab dem 16. Januar in Bad Frankenhausen wieder Postdienstleistungen anbieten

Die bereits für 2. Januar angekündigte mobile Postfiliale auf dem Marktplatz in Bad Frankenhausen als vorübergehenden Ersatz für die seit Anfang September in der Kurstadt fehlende stationäre Partnerfiliale der Deutschen Post hat sich „aus organisatorischen Gründen“ verzögert. Wie ein Post-Sprecher am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte, soll das Postmobil nun ab dem 16. Januar an drei Tagen die Woche jeweils für zwei Stunden in der Kurstadt Station machen.