Mönchpfiffel-Nikolausrieth. Situation an Helme-Orten entspannt sich, aber noch keine Entwarnung. Vorbereitungen für Entwässerung des Rieds werden getroffen

„Die Pegelstände an der Helme sind stabil, aber auf hohem Niveau“, erklärte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) am Dienstag als Gast der Regierungsmedienkonferenz in Erfurt. Die Lage entspanne sich, aber nach wie vor könne keine Entwarnung gegeben werden.