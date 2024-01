Roßleben-Wiehe. Auf Vereine und Nutzer öffentlicher Objekte kommen mehr Kosten zu. Grund dafür sind höhere Entgelte für städtische Immobilien. So hoch fallen die Kosten künftig aus:

Karneval in der „Sonne“ Schönewerda oder in der Kupferhütte Bottendorf, ein Konzert im Stadtpark Wiehe oder eine Feier in den Räumlichkeiten des Wieheschen Schlosses - die Kosten für das Nutzen der sechs öffentlichen Einrichtungen der Landgemeinde Roßleben-Wiehe sind zum Jahresanfang gestiegen. Das haben die Stadträte mehrheitlich nach einer hitzigen Diskussion mit einer Gegenstimme entschieden.