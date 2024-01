Sondershausen. Bebauungsplan wird gerade aufgestellt. Bis zu sechs Millionen Euro will Sondershäuser Mike Schielke in das Projekt auf dem Gelände des alten Strandbades stecken.

Mit dem Abriss des alten Eingangsgebäudes vom Strandbad sollen in diesem Frühjahr die Bauarbeiten für das neue Naturresort Bebraer Teiche starten. Das erklärte Bauherr Mike Schielke am Dienstag auf Nachfrage. Seine Zuversicht stützt er auf die Tatsache, dass seine Pläne für das Tourismusprojekt bereits die erste Hürde im Sondershäuser Stadtrat überwunden haben. Dort wurde noch kurz vor dem Jahreswechsel beschlossen, einen Bebauungsplan für das Naherholungsgebiet Bebraer Teiche nach dem von Schieke vorgelegten Konzept aufstellen zu lassen. Zwischen 5,5 und sechs Millionen Euro will er innerhalb von etwa eineinhalb Jahren in den Umbau des Strandbads zum Naturressort investieren.