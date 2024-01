Etzleben. Der Etzlebener Peter Keßler erhält das Verdienstkreuz und wünscht sich zehn Minuten mit Thüringens Ministerpräsident für seine neue Idee.

Peter Keßler tanzt auf vielen Hochzeiten: Er war aktiver Judoka, hat den Judoclub der VSG 70 in seiner Geburtsstadt Bad Frankenhausen mit aufgebaut, ist Übungsleiter sowie Dozent für den Thüringer Judoverband. Seit Jahrzehnten engagiert er sich als Rettungsschwimmer. Er gründete einen Rettungsschwimmerclub „Die Robben“ und war zwanzig Jahre dessen Vorsitzender. Darüber hinaus war er Mitgründer des Thüringer Landesverbandes des DLRG und Mitglied von dessen Landesvorstand. Er macht sich in Fördervereinen stark. In seinem Wohnort Etzleben war er aktives Mitglied im Gemeinderat, initiierte die Einrichtung einer Telefonzellenbibliothek sowie die Anschaffung eines Defibrillators. Er veranstaltet Buchlesungen, Erste-Hilfe-Kurse, ist bei Arbeitseinsätzen dabei und war Erfinder und jahrelanger Organisator des Etzlebener Flohmarktes, der inzwischen einmal im Jahr mehrere Tausend Menschen in den 250-Seelen-Ort zieht.