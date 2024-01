Sondershausen. Fahrzeug eines Unternehmers aus Sondershausen brannte völlig aus, Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Ein Lkw wurde ausgebrannt vor der Lagerhalle eines Unternehmers aus Sondershausen in Wolkramshausen aufgefunden. Am Dienstagabend entdeckte der Mieter einer benachbarten Garage das Wrack. Die Polizei wurde informiert, die Kriminalpolizei rückte an, um Spuren zu sichern. Am Mittwoch schauten sich Brandursachenermittler die Überreste des Fahrzeugs an, um die Brandursache zu klären. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann eine Brandstiftung derzeit nicht ausschließen. Der Sachschaden wird mit 15.000 Euro beziffert.