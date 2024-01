Kyffhäuserkreis. Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser wirbt bei der Grünen Woche in Berlin für den Kyffhäuserkreis und den Landkreis Nordhausen

„Wir wollen die Bekanntheit unserer Region signifikant steigern“, sagt Matthias Deichstetter. Für den Amtsleiter Kultur und Tourismus des Kyffhäuserkreises sowie Chef des Tourismusverbands Südharz-Kyffhäuser, ist dies ein erklärtes Ziel beim Messeauftritt in Berlin. Hier findet in der Zeit vom 19. bis 28. Januar die Grüne Woche statt. Mit fünf weiteren Mitarbeitern der Landratsämter des Kyffhäuserkreises sowie des Kreises Nordhausen wolle man bei der Verbrauchermesse für die Nordthüringer Region werben. Unterstützung erhalte man dabei an einzelnen Tagen von regionalen Anbietern und Tourismusunternehmen aus genannten Kreisen.