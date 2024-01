Roßleben-Wiehe. Über 3600 Menschen befürworten die Reaktivierung der Unstrutbahn zwischen Artern und Roßleben mit Anschluss an Wangen und geben für eine öffentliche Anhörung Rückenwind.

Am 29. Februar steht die derzeit ungenutzte Strecke der Unstrutbahn in besonderem Rampenlicht: Christiane Kaebel von der Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn darf in einer öffentlichen Anhörung vor den Landtagsmitgliedern des Petitionsausschusses zum Anliegen ihrer im Herbst 2023 gestarteten Initiative zur Strecken-Reaktivierung sprechen.