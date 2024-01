Kyffhäuserkreis. Sylvia Fonfara soll künftig Ärzten und angehenden Medizinern im Landkreis als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen. Auch ein Nachwuchsnetzwerk soll etabliert werden.

Zum Jahreswechsel hat mit Sylvia Fonfara die neue Arztlotsin ihre Stelle im Gesundheitsmanagement des Landkreises angetreten. Wie das Landratsamt in einer Mitteilung informiert, besteht eine der Hauptaufgaben der Medizinerin darin, in regelmäßigen Ist-Stand-Analysen die medizinische Versorgungslage im Kyffhäuserkreis zu bewerten. Zudem sei Fonfara die zentrale Anlaufstelle für Ärztinnen und Ärzte sowie für medizininteressierte Studierende, die im Kyffhäuserkreis praktizieren oder sich niederlassen wollen. Eine weitere Aufgabe besteht den Angaben zufolge in der Etablierung eines Nachwuchsnetzwerkes. Das habe zum Ziel, medizinisches Fachpersonal während des Studiums zu begleiten und für den Kyffhäuserkreis zu werben.