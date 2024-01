Bad Frankenhausen. Wer das Kyffhäuser-Gymnasium in Bad Frankenhausen besser kennenlernen möchte, hat dazu bald Gelegenheit.

Interessierte Eltern sind am Donnerstag, dem 18. Januar, um 18.30 Uhr in der Aula des Kyffhäuser-Gymnasiums in Bad Frankenhausen, Bahnhofstraße 5a, zu einem Informationsabend eingeladen. Laut Mitteilung der Schule gibt es neben allgemeinen Hinweisen zum Übertritt und zur Anmeldung auch Informationen zur Schule sowie ein kurzes Programm zum Schulalltag, das von den Fünftklässlern dargeboten wird.