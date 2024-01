Reinsdorf. So schön kann ein Tag beginnen

Als Auftakt in einen frostigen Donnerstag begeisterte am Morgen ein wunderbarer Sonnenaufgang, wie hier über dem Reinsdorfer Berg im östlichen Kyffhäuserkreis. Viele, die auf dem Weg zur Arbeit oder beim Morgenspaziergang waren, fingen das tolle Naturschauspiel geistesgegenwärtig mit der Handykamera ein und teilten es in den sozialen Medien, denn schon nach wenigen Minuten war alles wieder vorbei.