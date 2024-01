Greußen. Mit kostenfreiem Parken auf dem Marktplatz will Ortschaftsbürgermeister der Innenstadt-Misere begegnen. Lichtblick durch Bistro, neuer Fahrradladen in Aussicht.

Die Türen von drei weiteren Ladenlokalen in der Greußener Innenstadt bleiben seit dem Jahresbeginn geschlossen. Rund um den Marktplatz laden kaum noch Geschäfte zum Einkaufsbummel ein. Auch das Gasthaus schräg gegenüber vom Rathaus ist schon seit einiger Zeit zu. Nun hat unter anderem auch der Wäscheladen, den Ortschaftsbürgermeister Peter Georgi (CDU) seit frühester Kindheit kennt, für immer zu. Auch Uwe Schwerdtfeger, ein Schulfreund des 68-Jährigen, hat sein Elektronikgeschäft am Töpfermarkt zum Jahreswechsel aufgegeben. „Es ist erschreckend, seit ein paar Jahren stirbt die Greußener Innenstadt in scheinbar zunehmendem Tempo aus“, bedauert Georgi während eines Rundgangs durch das Zentrum. Die meisten Schaufenster sind leer, in den Büroetagen rund um den Marktplatz scheint kaum ein Licht aus den Fenstern.