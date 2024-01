Kyffhäuserkreis. Blockaden, Demos, Mahnfeuer und stille Proteste gegen die Ampel-Pläne: Die zweite Woche des neuen Jahres steht im Zeichen der Agrar-Ärgernisse.

Am Protest des Deutschen Bauernverbands gegen geplanten Steuererhöhungen, aber auch gegen die allgemeine Agrarpolitik der Ampelkoalition beteiligen sich ebenso weiterhin die Landwirte im Kyffhäuserkreis. In Ringleben, an der B4 bei Westerengel und an der B84 bei Allmenhausen haben sie am Freitag ihren Traktoren und Protestplakate aufgestellt. Mahnfeuer wurden entzündet. Zu den stillen Zeichen der deutschlandweiten Aktionswoche gehört auch ein neues und bislang unübliches Bild, das mancherorts für Aufmerksamkeit sorgte: An Ortsschildern hingen Gummistiefel. Im Kyffhäuserkreis bot das Roßlebener Ortseingangsschild aus Richtung Wendelstein solch einen Anblick. Am Metallrahmen des Schildes prangte ein solcher Gummistiefel. Die Symbolik dahinter unmissverständlich, wie Wolfgang Peter, Vorsitzender des hiesigen Kreisbauernverbandes, erklärte. „Das steht für die Bauern, die ihre Arbeit an den Nagel hängen“, sagte er. Deutschlandweit zog die „Gummistiefelaktion“ Aufmerksamkeit auf sich. Sie soll zudem an Folgen erinnern, wenn die Bauern ihr Handwerk nicht mehr ausführen und damit auch die Erzeugung regionaler Lebensmittel wegbricht.