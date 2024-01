Helbedündorf. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

Zu einem Brandeinsatz in Keula wurden gegen 17 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehren in der Gemeinde Helbedündorf gerufen. In der Angerbergstraße in Keula gibt es einen Schornsteinbrand. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Hauseigentümer und die Feuerwehr alarmiert. Mehr als zehn Feuerwehren sind zum Einsatzort geeilt. Ein Rettungswagen ist vor Ort. Verletzt wurde zum Glück niemand.