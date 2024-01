Holzthaleben. Zum dritten Mal rief die Freundesgruppe „Halle III“ aus Holzthaleben zum Dartturnier auf: Über 40 Teilnehmer ließen die Pfeile fliegen. Das ließ den Wettbewerb aber auch bis in die frühen Morgenstunden andauern.

An Paul Schneider ist momentan in Sachen Dart kein Vorbeikommen. Wie im letzten Jahr setzte sich der Friedrichsröder auch dieses Mal zum Turnier bei den Freunden von „Halle III“ in Holzthaleben gegen mehr als 40 Mitspieler durch. Zuletzt hatte er es schon auf das Podest beim Turnier im benachbarten Großbrüchter geschafft.