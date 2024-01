Artern. Ein Winterspektakel, das seinem Namen alle Ehre macht, erlebten die Teilnehmer und Besucher des 16. Eisbadens am Sonntag an der Schleuse in Artern. Bei 2 Grad Celsius zog es gut zwei Dutzend Unerschrockene vor den Augen zahlreicher Schaulustiger für ein paar Schwimmzüge ins vier Grad kalte Wasser der Unstrut.

In das Wasser der Unstrut wagten am Sonntag viele Teilnehmer einen Sprung. © Wilhelm Slodczyk | Wilhelm Slodczyk

In das Wasser der Unstrut wagten am Sonntag viele Teilnehmer einen Sprung und wurden dabei von zahlreichen Schaulustigen beobachtet und angefeuert. © Wilhelm Slodczyk | Wilhelm Slodczyk

In das Wasser der Unstrut wagten am Sonntag viele Teilnehmer einen Sprung. Es gab auch musikalische Umrahmung. © Wilhelm Slodczyk | Wilhelm Slodczyk