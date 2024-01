Großfurra. Der Furrsche Carnevals Club „Rot-Weiß“ startet am 27. Januar in die närrische Saison. Tanzmariechen und Tanzmajor sind neu

In „Großbesenstadt“ sind die Karnevalisten auf die Saison vorbereitet und feiern am 27. Januar mit der ersten Prunksitzung den Auftakt in die fünfte Jahreszeit. „Furre am Fuße des Kalimandscharo“, so lautet das Motto der Saison. „Die rote Farbe vom Kaliberg passt zu unseren Vereinsfarben“, erklärt Martin Kreyer vom Verein, wie man darauf gekommen sei. Auf das Motto habe man sich bereits vor längerer Zeit bei einer Jahreshauptversammlung verständigt, doch sei die Pandemie dazwischen gekommen und danach habe man ein Jubiläum unter einem anderen Motto gefeiert.