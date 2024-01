Sondershausen. Der Schnee in den vergangenen Tagen hat vor allem bei den Jüngeren für Freude gesorgt.

Seit Sonntag hat der Schnee den Landkreis in eine weiße Winterlandschaft verwandelt. Das nutzten Elise, Yve- Maylin und Janko mit Vater Christoph Milde natürlich gleich für eine ausgiebige Rodelpartie auf dem Possen. Einige Mal wurde die kleine Anhöhe am Kletterpark erklommen, um dann schnell auf ihren Schlitten herunterzufllitzen. Eine Schneeballschlacht haben die vier auch noch gemacht. Am Mittwoch soll Frau Holle laut Wetterbericht noch reichlich Schneeflocken bringen.