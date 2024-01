Donndorf. Noch ist das letzte Wort zum Verkauf des Heimathauses nicht gesprochen. Nach erfolgreicher Unterschriftensammlung gehen engagierte Einwohner nun die nächste Schritte.

Das Heimathaus samt Nebengebäude und Scheune soll unbedingt in kommunalem Eigentum bleiben und nicht an jemand anderen verkauft werden! In diesem Anliegen lassen sich die Mitglieder des Donndorfer Heimatvereins Donndorf-Kloster-Kleinroda nicht beirren. Zwischen den Feiertagen wurde gegen den drohenden Verkauf der Immobilie mobil gemacht und bei Aktionen Erwartungen übertroffen, wie Ortschaftsbürgermeisterin Antje Ruppe (FDP) auf Nachfrage unserer Zeitung sagte.