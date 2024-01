Bad Frankenhausen. Drei Mal die Woche bietet die Deutsche Post auf dem Markt der Kurstadt bis auf Weiteres ihre Dienstleistungen an

Auf dem Markt in Bad Frankenhausen hat am Dienstagnachmittag die von der Deutschen Post bereits für Anfang Januar angekündigte mobile Postfiliale ihren Dienst aufgenommen. Die Nachricht hatte sich herumgesprochen: Aus allen Richtungen kam Kundschaft mit Brief- und Paketsendungen zum Rathaus. Drei Mal die Woche - dienstags von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 9 bis 11 Uhr sowie freitags von 9 bis 11 Uhr - wird die Post auf diesem Weg ihren Kundinnen und Kunden in der Kurstadt ihre Dienstleistungen anbieten, ehe voraussichtlich im Frühjahr eine Partnerfiliale in der Innenstadt diese Aufgaben wieder übernehmen wird. Der Start des Postmobils am Dienstag erfolgte allerdings etwas holprig - der Belegdrucker versagte den Dienst.