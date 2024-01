Kyffhäuserkreis. Regionale Arbeitsgemeinschaft vergibt Projektmittel aus einem Bund-Land-Förderprogramm. Bewerber müssen schnell sein. Die Mittel müssen bis Herbst ausgegeben sein.

Technik für den Vereinsraum, neues Pflaster vor dem Sportlerheim, einen Tischkicker im Jugendklub oder neue Bänke auf dem Dorfanger – das nötige Kleingeld dafür fehlt Vereinen oft, aber auch in Kommunen ist verschiedentlich etwas anderes wichtiger als eine neue Sitzgelegenheit zu beschaffen. Ein neues Förderprogramm hat die Regionale Arbeitsgemeinschaft (RAG) Kyffhäuser, die für die Umsetzung des Leaderprogramms der EU zuständig ist, aufgetan und bietet dieses erstmals im Landkreis an, erklärt Landrätin und RAG-Vorsitzende Antje Hochwind-Schneider (SPD) bei der Vorstellung des Projektsaufrufs. Dieser richte sich ausschließlich an Vereine und Kommunen und nicht wie beim Leaderprogamm zur Förderung im ländlichen Raum auch an Privatpersonen und Unternehmen.